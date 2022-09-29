محافظ بورسعيد يفتتح مدرسة بورفواد الحديثة للغات.. صور

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مدرسة بورفواد الحديثة للغات، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وأحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، ومحمود أبو سمرة رئيس مجلس إدارة المدرسة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومه التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وتفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية و قاعة السينما والمسرح والمسجد والصالات الرياضية ومعامل الحاسب الآلي والمكتبة داخل المدرسة ، مشددا ًعلى إدارة المدرسة بالحفاظ على المستوى المتميز للمدرسة وصيانتها أولاً بأول وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن محافظة بورسعيد حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها، كما أشاد محافظ بورسعيد بالمدرسة والتي تضاف لسلسلة المدارس الدولية المتميزة بمحافظة بورسعيد، والتي تدعم خطة التطوير في قطاع التعليم، والارتقاء بمستوى أبناءنا الطلاب.