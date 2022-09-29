محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية بالجنوب

بورسعيد - محمد عزام

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير مدرسة زيدان سند للتعليم الأساسى بجنوب بورسعيد، وذلك خلال افتتاح عدد من المدارس الدولية واللغات والحكومية، اليوم، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وأحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وأوضح محافظ بورسعيد أن تطوير مدرسة زيدان سند للتعليم الأساسى تأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالى حى الجنوب، وضمن اعمال التنمية التي شهدها القرية، حيث تم رفع كفاءة وتطوير المدرسة بالتعاون بين هيئة الأبنية التعليمية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تسعى إلى توفير كل الخدمات للقرى وأهالى الجنوب وهو ما يظهر واضحا من افتتاح وتطوير للعديد من المشروعات في الجنوب سواء مشروعات طرق أو صحة او تعليم أو زراعة أو غيرهم.

وتفقد محافظ بورسعيد ومرافقوه حجرات وأقسام المدرسة، مشيرا إلى أن المدرسة تم تطويرها على أعلى مستوى من أجل أبنائنا الطلاب ومزودة بكل الإمكانيات التعليمية، لافتا إلى أنه تم توفير كل التخصصات التعليمية بالمدرسة من أجل أبناء المنطقة فتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا هدف تسعى آلية كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما التقى محافظ بورسعيد عددا من أهالى قرى الجنوب، خلال فعاليات افتتاح المدرسة، حيث قدم الأهالى الشكر والتقدير لمحافظ بوىسعيد على اهتمامه الكبير بقرى الجنوب وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.