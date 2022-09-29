محافظ بورسعيد يصدر تعليمات مشددة لقيادات التعليم بمتابعة انضباط العملية التعليمية

بورسعيد محمد فرج

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليمات مشددة لكافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديرى المدارس بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية فى المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس.



وأكد أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية فى كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مشيرًا إلى أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعماد علام مستشار المحافظة للتعليم، وعلى الألفي نقيب المعلمين، وأحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية، وموجهو المراحل، ومديري عدد من المدارس في جميع المراحل التعليمية.



وفي بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد التهنئة للدكتورة هالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم الجديد ببورسعيد، متمنيا لها مزيد من التوفيق والنجاح خلال توليها وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، مؤكدا أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، وأشاد المحافظ بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الاجهزة التنفيذية لتحقيق افضل مناخ تعليمي للطلاب.



وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن محافظة بورسعيد تستعد للعام الدراسى الجديد "2022-2023" بتوفير كافة الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد، ورقمنة كل المصالح الحكومية ومن بينها المدارس ومكتباتها، تطورت أيضاً المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب لذلك، بالتزامن مع توفير معلمين مؤهلين لدعم الطالب وثقل خبراته واكتشاف مواهبه وتدعيمها.



ومن جانبه، استعرض محافظ بورسعيد مستجدات العمل بشأن جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا أهمية استمرار أعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدارس حاليا، وتكثيف العمل للانتهاء من جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وشدد محافظ بورسعيد على كافة القيادات بتوجيه رسالة لأولياء الأمور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل.



ووجه محافظ بورسعيد مسئولي التعليم بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها، وأضاف أنه سيتم دخول مدارس جديدة بالخدمة التعليمية في العام الدراسي الجديد، واحدة منها جنوب المحافظة، وأخرى يابانية في مدينة بورفؤاد، وثالثة في منطقة الإسكان الإجتماعي بمدينة بورفؤاد أيضاً وجميعهم للمرحلة الابتدائية، بالإضافة لمدرسة لغات متميزة، وذلك لأثراء العملية التعليمية ببورسعيد.



ومن خلال فعاليات اللقاء، كرم محافظ بورسعيد أمل السيد علي قاسم بمدرسة اللواء سماح قنديل التيمورية سابقا، وحسناء السيد سليم بمدرسة الفرما الابتدائية، وذلك لأداء عملهن بإخلاص والمساهمة في تجميل ورفع كفاءة المدارس التي يعملون بها.



اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال الإجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من التكريم



