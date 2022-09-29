اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتابع استعدادات افتتاح سوق حضارى للملابس المستعملة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:00 ص
محافظ بورسعيد يتابع استعدادات افتتاح سوق حضارى للملابس المستعملة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه سيتم قريباً افتتاح سوق حضارى جديد للملابس المستعملة يشمل على 514 محلا وعلى مساحة 16 ألف متر مربع. 
 
وأوضح المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع يومياً الاستعدادات النهائية لتشغيل أحدث مول تجارى والذى ينتظره العديد من أبناء بورسعيد وزائريها، والذى يعد أكبر مول تجارى فى محافظة بورسعيد لتجارة الملابس المستعملة. 
 
وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى أن مول الملابس المستعملة يعد الأحدث بالمحافظة وسيصبح ملتقى للزائرين من جميع المحافظات، موضحاً أنه وجه الأجهزة القائمة على تنفيذ المول بتكثيف كل الجهود لنهو العمل واللمسات النهائية بالمول. 
 
وقال محافظ بورسعيد إن مول الملابس المستعملة سيصبح داون تاون مدينة بورسعيد ويجذب آلاف الزائرين، فهو يقع بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وبعد افتتاحه لن يسمح بعدها بأى نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول.

 


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