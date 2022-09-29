اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:47 م
أكرم القصاص
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باليوم العالمى للغة الإشارة..

محافظ المنيا يشهد احتفالية مدرسة "الأمل للصم وضعاف السمع".. صور

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:35 م
محافظ المنيا يشهد احتفالية مدرسة "الأمل للصم وضعاف السمع".. صور احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة
المنيا

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شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس، الاحتفالية التى نظمتها مدرسة "الأمل للصم وضعاف السمع"، احتفالا باليوم العالمى للغة الإشارة والذى يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ضمن توجه المحافظة لدعم أبنائها من ذوى الهمم وفى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتشجيع ذوى الهمم على التفوق والتميز فى كافة المجالات ودعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة.

 جاء ذلك بحضور حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية، والدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

افتتح المحافظ، خلال الاحتفالية معرض الصناعات اليدوية بالمدرسة، كما اطلع المحافظ على الاعمال المنفذة داخل المعرض من صناعات خشبية ولوحات فنية وأعمال تطريز، وتابع المحافظ عددا من الفقرات الفنية قدمها الطلاب من ذوى الهمم، كما وجه المحافظ بدراسة تطوير بعض الأقسام الداخلية وزيادة عدد الأنشطة المختلفة، لتحقيق كافة فرص دمج الطلاب فى الحياة العامة.

ويحتفل العالم فى 23 سبتمبر من كل عام بـاليوم العالمى للغة الإشارة، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغة الإشارة.

 

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (1)

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (1)

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (2) - Copy
احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (2) - Copy

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (3) - Copy
احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (3) - Copy

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (4)
احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (4)

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (5) - Copy
احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (5) - Copy

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (6) - Copy
احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (6) - Copy

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (7)
احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (7)

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (8) - Copy
احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (8) - Copy

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (9)
احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (9)

 

احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (11)
احتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باليوم العالمى للغة الإشارة (11)

 


التربية والتعليم

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اليوم العالمى للغة الاشارة

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