محافظ المنوفية يفتتح معرض الأدوات الدراسية للطلاب والأيتام بالمجان

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية معرض الأدوات الدراسية المجاني لطلاب العلم والأيتام بمقر مجمع الجمعية الشرعية بكفر المصيلحة بشبين الكوم، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، رافقه الدكتور ميسر الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية فرع المنوفية.

قام المحافظ بتفقد أقسام المعرض المختلفة والذي يضم (3000) شنطة مدرسية بمشتملاتها و (3000) حذاء وقطع مختلفة من المفروشات المنزلية، والتي سيتم توزيعها بالمجان علي طلاب العلم والأيتام الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة ، وأكد المحافظ حرصه الدائم والمستمر علي دعم الفئات الغير قادرة والأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لهم للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم في تحمل أعباء الحياة المعيشية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي .

وخلال جولته التفقدية لمجمع الجمعية الشرعية ، تفقد المحافظ مركز الغسيل الكلوي (تحت التشغيل) بسعة 43 وحدة والذي يضم 22 وحدة وماكينة حديثة وذلك لخدمة أهالي المحافظة ، ووجه المحافظ بعقد إجتماع مع مسئولي الجمعية الشرعية والحماية المدنية لبحث معوقات تشغيل وحدة الغسيل الكلوي ، كما تم تفقد مركز العلاج الطبيعي والدور المخصص للأطفال المبتسرين (تحت التشطيب) .

هذا وقد ثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية الشرعية في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم ، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه .