محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد وتكثيف النظافة بمحيط المدارس لاستقبال العام الدراسي

المنوفية - محمد فتحي

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر القادم.

وذلك من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع كافة المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية للتأكد من مستوي النظافة والحالة العامة ومنع تواجد الباعة الجائلين تيسيراً علي الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية ، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعاً منذ قليل برؤساء الوحدات المحلية وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة .

كما وجه المحافظ بضرورة مراجعة كافة الوصلات الكهربائية وصيانة ورفع كفاءة أسلاك الأعمدة الكهربائية ورفع كفاءة الإنارة العامة بشكل عام ، بالاضافة الي ضرورة تطهير بلاعات مياه الأمطار بكافة أجاء المحافظة والتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة لشفط المياه وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي إستعداداً لموسم فصل الشتاء ، وكذا التأكد من مراجعة الصلاحيات الفنية لكافة المعديات بنطاق المحافظة بهدف الحفاظ علي أرواح المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم ، وكذا ضرورة تعيين أطقم نوبتجيات حراسة علي جميع المواقف الجديدة للسيارات والأسواق الحضارية وكذا المجمعات التنموية والخدمية التابعة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من أجل الحفاظ علي تلك المنشأت وأعمال تطويرها ورفع كفاءتها .

وخلال اجتماعه شدد محافظ المنوفية علي ضرورة الانتهاء من أرشفة ومكينة جميع ملفات المواطنين الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء وكذا تقنين اراضي املاك الدولة وسرعة تسجيلها عقب مراجعتها وتدقيقها علي المنظومة الالكترونية حفاظاً علي حقوق المواطنينز

موجهاً بضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق التام مع مختلف جهات الولاية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات علي اراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية والتي ستنتهي غداً 29 سبتمبر الحالي تليها المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من 8 الي 27 أكتوبر المقبل ، مشدداً بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرصد اي حالة تعدي في المهد واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين .

وأختتم المحافظ إجتماعه برؤساء الوحدات المحلية بالتشديد علي ضرورة متابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب إنجاز الأعمال بكافة أرجاء المحافظة والتأكيد علي التواجد الميداني بصفة مستمرة بكافة المواقع والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أول بأول .