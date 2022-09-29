محافظ القليوبية يشارك فى فعاليات حملة تنظيف النيل

القليوبية إبراهيم سالم

شارك، صباح اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى فعاليات حملة تنظيف نهر النيل، التى تنظمها مؤسسة "شباب بتحب مصر" والهلال الأحمر المصرى تحت رعاية وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والرى، للحفاظ على نهر النيل ودعم مؤتمر المناخ، جاء ذلك فى إطار استعدادات استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ (cop27) في دورته الـ27 في نوفمبر المقبل، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ وفي ضوء الاحتفال باليوم العالمي للنظافة 17 سبتمبر من كل عام.

ومن جانبه أعرب محافظ القليوبية، عن سعادته واستعداده للمشاركة فى الحملة للحفاظ على نهر النيل، مشيرا إلى أن المبادرة من أكبر الحملات التى تستهدف الحفاظ على المجارى المائية وسيتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث وجه بتوفير كافة أوجه الدعم للمبادرة مطالبا رئيس المدينة بنقل المخلفات التى يتم تجميعها إلى المدفن الصحى.

وصرح محافظ القليوبية أنه تم تنظيم الحملة بمشاركة 30 طالبا وطالبة ومتطوعين من الهلال الأحمر المصري، حيث انطلقت الحملة من مقر الهلال الأحمر ببنها وحتى كوبري كفر الجزار، وأسفرت الحملة عن جمع ما يقرب من 500 كيلو من المخلفات البلاستيكية، باستخدام أدوات يدوية خفيفة مثل الشوكة والشبكة لجمع المخلفات داخل أجولة من الخيش، كما دعمت وزارة الموارد المائية والري بحفار مائي لإتمام أعمال النظافة اللازمة عقب انتهاء عمل المتطوعين في الحملة.

وأضاف أن رعاية المحافظة لمثل هذه المبادرات تأتي في إطار حرصها على جمع المخلفات الملوثة لنهر النيل، والحفاظ على نهر النيل من التلوث بالمخلفات البلاستيكية والتي تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة، حيث تتميز المخلفات البلاستيكية بعدم التحلل بشكل سريع على غرار المخلفات الأخرى، بالإضافة للتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من استخدام البلاستيك.

وأكد أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الطلابية لزيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وذلك في إطار الفعاليات والمبادرات التي تُقام استعداداً لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.

وجاءت الحملة بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومسؤولي الهلال الأحمر بالمحافظة.



الشباب أثناء الحملة



الشباب المشاركين بالحملة



بعد التطهير



خلال تنفيذ الحملة



عمليات تطهير النيل



محافظ القليوبية خلال تدشين الحملة



