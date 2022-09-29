اليوم السابع
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دعما لاستضافة مؤتمر المناخ ..

محافظ القليوبية يستقبل "كرفان" وزارة الشباب للتوعية البيئية.. صور

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:14 م
محافظ القليوبية يستقبل "كرفان" وزارة الشباب للتوعية البيئية.. صور محافظ القليوبية يستقبل كرفان وزارة الشباب
القليوبية إبراهيم سالم

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استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الشباب والرياضة، كرفان الوزارة للتوعية البيئية، داعما لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop27، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يجوب محافظات الجمهورية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والأمم المتحدة وشعبة أندية المناخ والبيئة.

بدأ المهرجان باستقبال الكرفان، والذي يتضمن سيارة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي، تجوب كل محافظات الجمهورية، يتبعها ورش عمل عن تدوير القمامة ومسابقات متنوعة للنشء، ومحاضرات عن المناخ لأعضاء شعبة المناخ والبيئة بمركز شباب كفر مناقر ببنها.

وقد استقبل طلائع القليوبية كرفان البيئة، بفريق الموسيقى النحاسية وذلك بعزف مقطوعات موسيقية متنوعة، ويشارك في الاستقبال الفرق الكشفية بالأعلام والألات الموسيقية وتقديم فقرات فنية متنوعة بمشاركة طلائع شعبة أندية المناخ والبيئة بالمحافظة، وتابع ذلك حوار مجتمعي مع النشء عن التغيرات المناخية بالإضافة إلى ندوة تثقيفية عن التلوث وكيفية الحفاظ على البيئة، ومسابقات وأنشطة متنوعة تهدف الى تعريف النشء بأهمية الحفاظ على البيئة، وأهمية استضافة مضر لقمة المناخ COP27.

وفي كلمته أكد محافظ القليوبية، علي الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في نشر الوعي بين النشء بأهمية القضايا المجتمعية ودور النشء المؤثر والفعال في حل تلك القضايا والمشكلة التي تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من المشروعات والأنشطة التي تطلقها الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الشباب المشاركين بالحملة
الشباب المشاركين بالحملة

 

الفرق النحاسية بمديرية الشباب بالقليوبية
الفرق النحاسية بمديرية الشباب بالقليوبية

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

خلال استقبال كرفات وزارة الشباب للتوعية البيئية
خلال استقبال كرفات وزارة الشباب للتوعية البيئية

 

كرفان وزارة الشباب للتوعية البيئية
كرفان وزارة الشباب للتوعية البيئية

 

محافظ القليوبية داخل الكرفان
محافظ القليوبية داخل الكرفان

 


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