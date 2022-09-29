محافظ القليوبية يحيل مدير مدرسة بكفر شكر للتحقيق لعدم نظافة المدرسة

القليوبية إبراهيم سالم

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بإعداد مذكرة عرض لإحالة مدير مدرسة الشهيد محمد إمام مصطفى بكفر شكر للتحقيق الفوري، حيث تلاحظ للمحافظ خلال المرور عدم نظافة المدرسة، وعلى الفور وجه المحافظ بإحالته للشئون القانونية.



جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية على المدارس لمتابعة استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتي تمت بعدد من مراكز ومدن المحافظة.



كما وجه "الهجان"، خلال جولته بتكريم كل من مدير مدرسة بلتان التجريبية لغات بطوخ، وكذلك تكريم اثنان من العاملين بالخدمات المعاونة بمدرسة الشهيد إبراهيم عبد الله الرسمية بسنديون بقليوب، بشهادات تقدير وذلك لجهودهم في ظهور المدرسة بالشكل المناسب.



ومن الجدير بالذكر أن "الهجان" قد قام بجولة تفقدية لعدد من المدارس بـ8 مراكز ومدن (بنها، كفر شكر، طوخ، قها، قليوب، حي غرب وشرق شبرا الخيمة، الخصوص)، بـ 16 مدرسة للوقوف علي الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2022 – 2023، المقرر أن يبدأ في الثاني من شهر أكتوبر لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.