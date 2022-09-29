محافظ القليوبية يتفقد عدداً من المدارس بـ8 مدن للوقوف على جاهزيتها للدراسة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدداً من المدارس بـ 8 مُدن (بنها، كفر شكر، طوخ، قها، قليوب، حي غرب وشرق شبرا الخيمة، الخصوص)، بـ 16 مدرسة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للوقوف على الإستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسي 2022 - 2023، المقرر أن يبدأ في الأول من شهر أكتوبر لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة إستعدادات وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، ومتابعة إجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق بها، والإنتهاء من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد، وإجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية، حفاظاً على صحة التلاميذ من الأمراض، علاوة على إستمرار توفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونـا بالمدارس.

وتفقد "المحافظ"، خلال جولته 16 مدرسة هم، مدرسة ناصر الإعدادية ببنها، مدرسة السادات الثانوية بشبلنجة، ومدرسة السادات الثانوية بشبلنجة، ومدرسة الشهيد محمد إمام الإعدادية بكفر شكر، ومدرسة كفر شكر الإعدادية بنات، ومدرسة بلتان التجريبية بطوخ، ومدرسة عبد الحميد حسن الرسمية بطوخ، ومدرسة الشهيد هشام بيومي الإعدادية بقها، ومدرسة قها الثانوية المشتركة، ومدرسة الشهيد إبراهيم عبد الله عبد الرحمن بقرية سنديون بقليوب، ومدرسة قليوب الإعدادية بنات، ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات بحي غرب شبرا الخيمة، ومدرسة شبرا البلد الرسمية للغات، ومدرسة مسطرد لمياه الشرب والصرف الصحي بحي شرق شبرا الخيمة، ومدرسة بهتيم الثانوية بنات بحي شرق شبرا الخيمة، ومدرسة الخصوص المشتركة للتعليم الأساسي ، ومدرسة الخصوص الثانوية بنات.

وتفقد " الهجان"، أروقة المدارس من فصول دراسية ودورات مياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، مُبدياً بعض ملاحظاته بالإهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والإهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، مع ضرورة نشر التوعيه للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوماً بشكل حضاري لائق، مشدداً على إستكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت كافة إستعداداتها لإستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لافتاً بجاهزية إستقبال 1542792 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول 308262، في 2611 مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين 86518، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بأن 43 مدرسة تم افتتاحها هذا العام وجاري إستكمال التجهيزات، والإنتهاء من توصيل المرافق لمدرستي (عرب صبيح الإبتدائية ومدرسة عبد الرحمن عويس الإبتدائية بإدارة شبين القناطر).

وفي السياق ذاته أشارت مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم تشكيل لجان من المديرية لمتابعة كافة القرارات الوزارية، والمرور على جميع المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة، كما تم التنبيه على مديري المدارس بالإلتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي.

ووجه "المحافظ" بأهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية، بمختلف أنواعها (الرياضية والفنية والعلمية والثقافية)، والعمل على إكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم، مع إستمرار تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، علاوة على متابعة وصول وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ بداية من أول يوم لإنتظام الدراسة، مُشيراً إلى أهمية استمرار وضع الخطط المستقبلية للنهوض بمنظومة التعليم داخل المحافظة، مؤكداً أننا جميعاً نعمل كفريق عمل واحد، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة.

وعلى هامش الجوله تابع "محافظ القليوبية، تنفيذ مشروع النصب التذكاري بجوار مديرية الطرق بمدينة بنها، وشدد على تسريع وتيرة العمل لتلسيم المنطقة قبل أعياد أكتوبر المجيدة، علاوة علي تشكيل لجنة ومراجعة الجدارية من حيث اللغة والأسماء، لتلافي أي خطأ قبل وضعها.

جاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، وسماح إبراهيم مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندسة هالة شندي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وأحمد الوزيري رئيس مركز ومدينة طوخ، والعميد محمد فوزي رئيس مدينة قها، واللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة ، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمدن.