محافظ الشرقية يعلن عن خطة لتدشين نادى للفروسية بلبيس

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن تربية الخيول العربية الأصيلة أهمية كبيرة لأهل المحافظة، لذلك هناك خطة طموحة، لاستغلال أرض الفروسية بلبيس، لإقامة نادي للفروسية، بالإضافة الي مضمار بالعاشر من رمضان بالاشتراك مع وزارة الشباب وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشاد محافظ الشرقية في تصريح لـ"اليوم السابع"، بالتنظيم الجيد والمشاركين بمهرجان الشرقية للخيول العربية الـ 26 والمقام بأرض الفروسية بلبيس.

كان انطلق مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 26 ، بأرض الفروسية بلبيس، بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح أربعة طلاب بكلية الطب البشري فرع فاقوس، الذين لقوا مصرعهم بحادث سير بالأمس .

والمهرجان يشارك فية الفرسان علي 96 جواد من أجود الانواع مشارك ، في مسابقتين أدب و جمال و الخيول .

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً إنفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

وشارك بالحضور أعضاء مجلس النواب وقيادات الأمنية، والتنفيذيين ووكلاء المديريات .