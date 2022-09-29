محافظ الإسكندرية يشهد تطبيق نموذج محاكاة لاختبار طلمبات الصرف الصحي بنفق كليوباترا

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تطبيق نموذج محاكاة لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحي بنفق كليوباترا وذلك بعد أعمال التطوير التي تمت بالنفق، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم النوات، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق، وجميع الجهات المعنية.

وأوضح الشريف أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع جميع الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ أعمال المحاكاة لمياه الأمطار لاختبار استيعاب المحطات الشتوية أسفل الكباري والأنفاق على مستوى الإسكندرية، وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها علي الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.

وأشار المحافظ إلى أعمال التطوير التي تمت بنفق كليوباترا، لافتاً إلى أنه تم استحداث بيارة بالنفق القديم بعدد 2 طلمبة سعة الطلمبة التصميمية 2600م٣/يوم باجمالى نحو 5000 م٣/يوم، بالإضافة إلى بيارة جديدة بالنفق الجديد بعدد ٢ طلمبة طاقة الطلمبة الواحده 2600 م٣/يوم باجمالى نحو 5000 م٣/يوم، وسيتم تدعيم النفق بطلمبة ديزل 6 بوصة بطاقة تصميمية 7000م٣/يوم، موضحا إلى أن إجمالى كمية المطر التى يمكن رفعها من مناطق خدمة النفق 17 الف م٣/يوم، ذلك بالإضافة إلى الاستعانة بسيارة شفط سعة 10 م٣ و كذلك طلمبة احتياطية كهرباء غاطس بطاقة تصميمية 2600 م٣/يوم.

وأكد المحافظ أنه يتم التجهيز والاستعدادات لموسم النوات منذ شهر مارس، مشيرا إلى أنه تم تطهير ما يزيد عن 140ألف شنيشة ومطبق، وأكثر من 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 202محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصب هم إجمالي المصبات الموجودة بأنحاء المحافظة، وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه،

ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة.

على الصعيد ذاته؛ أوضح الشريف أنه تم وضع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة ، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية ، وتعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية.

وأضاف الشريف أنه تم تقديم الاستراتيجية من قبل جامعة الإسكندرية، وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذها، وتهدف الاستراتيجية إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل تنفيذ عدد 9 مشروعات بتكلفة مبدئية تبلغ 750 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ عدد 3 مشروعات ووصل معدل الانـجاز إلى 50%، بتكلفة تبلغ 160 مليون جنيه، ويتم تنفيذ المشروعات بمناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، وذلك من خلال البروتوكول المبرم بين شركة الصرف الصحي وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد المحافظ أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية، هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات.

وشدد الشريف على ضرورة مراجعة جميع الخطط التى تم وضعها لمواجهة الأمطار الغزيرة ، والتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والرى والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أنه يتم المتابعة اللحظية لاستقبال النوات والتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.