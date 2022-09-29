محافظ الأقصر يشارك فى مبادرة حملة تنظيف نهر النيل قبل مؤتمر المناخ.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، فى فعاليات مبادرة وحملة تنظيف نهر النيل تعظيمًا للجهود التى تبذلها الدولة لحماية نهر النيل، والتى يشارك فيها نحو 500 متطوع فى المحافظات، حيث إن كل مركب يكون بها فرق متطوعة.

وقال محافظ الأقصر إنه تم تنظيم فعاليات حملة نظافة نهر النيل فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوي على كوكب الأرض حتى أصبح خطر حقيقى يهدد العالم أجمع، ومن هذا المنطلق قرر استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27 فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

فيما قالت الدكتورة آمال إمام، المدير الوطنى للشباب والتطوع بالهلال الأحمر، إن هناك 600 متطوع بينهم 100 متطوع فى حملة أطول حملة لتطهير نهر النيل، والتى انطلقت اليوم الخميس بمحافظة الجيزة، و500 بباقى المحافظات، حيث إن كل مركب يكون بها فرق متطوعة.

وأضافت آمال إمام، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش الاحتفالية، أن الغرض من الحملة هو تحفيز الشباب بأهمية الوعي بالتغيرات المناخية والحفاظ على النيل، وأنه يتم بث مباشر لفعاليات الحملة على شاشات المحافظات الباقية، مؤكدة أن الشباب يمكن أن يكون حل وليس مشكلة.

جدير بالذكر أن الفعالية انطلق بحضور الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، والبيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، وسفارة النرويج، والسفير البريطانى وتولى الهلال الأحمر تقديم بعض الملاحظات حول احتياطات السلامة، بحضور الضيف الفخري للحملة الدكتور هاني عازر، يلى ذلك الخروج من القوارب، ثم الفصل بين المخلفات والوزن، ومجموعة صور مع أكياس النفايات التي تم جمعها، وتسليم المخلفات للشركات إعادة التدوير.



المحافظ مع رجال النظافة خلال حملة تنظيف نهر النيل



المحافظ يشرف على حملة نظافة نهر النيل بالأقصر



جانب من حملة نظافة نهر النيل بالأقصر



شباب الاقصر خلال المشاركة فى حملة نظافة نهر النيل



فريق الهلال الأحمر خلال حملة نظافة نهر النيل بالأقصر



فعاليات حملة نظافة نهر النيل بمدينة الأقصر



قيادات الأقصر خلال فعاليات حملة نظافة نهر النيل