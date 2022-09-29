محافظ أسيوط يوافق على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة منفلوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة منفلوط على أن يتم استكمال باقى الإجراءات اللازمة، واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء، ونشره فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، والعمل به فوراً وذلك فى إطار خطة الدولة على القضاء على العشوائيات، وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء أحمد جمال ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومديري المديريات والهيئات، والشركات، والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية، وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية، والمستقبلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التى يتم اعتمادها، وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة، حيث إنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027، ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل "التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة"، وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية.

وأوضحت المهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أن المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط تم الانتهاء من إعداده وفقاً لقانون 119 ولائحته وتعديلاته واتخاذ الاجراءات اللازمة لعرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمناقشته والموافقة على اعتماده مشيدة بالجهود المبذولة من قبل أعضاء ومسئولي ومهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والانتهاء من المخطط خاصة المهندسة ايمان عبدالرحيم سيد مسئول هذا الملف وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن كـ "الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة ، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والإدارات الهندسية بالمراكز والمكاتب الاستشارية المختصة ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط"، مشيرة إلى استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.