محافظ أسيوط يترأس ختام فعاليات لجنة تقييم المشروعات بمبادرة المشروعات الخضراء

أسيوط -هيثم البدرى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات لاختيار 6 مشروعات على مستوى المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعقد مقابلات مع أصحاب المشروعات التى تأهلت للمرحلة النهائية وذلك وفقًا للمعايير والشروط التى تم وضعها لتقييم المشروعات وذلك فى ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتجسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو نبيل والمهندس محمد السيد، ممثلى وزارة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وعبدالباقى سيد مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة،وعضو اللجنة التنفيذية وهاجر محمد كمال عضو اللجنة التنفيذية، والمهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات واسلام مرسى عضو اللجنة التنفيذية بالمحافظة ورشا كرم فؤاد بجهاز شئون البيئة بالمحافظة.

وأشاد محافظ أسيوط، بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ COP27والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، لكى تخرج المبادرة فى أبهى صورة لها كما وجه الشكر لممثلى وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات لدورهم ولما بذلوه من مجهود للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التى ستمثل محافظة أسيوط.

وأوضح المحافظ، أن عدد المشروعات التى تقدمت من أبناء المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغت 108 مشروع منها 41 مشروع دخلت مرحلة التصفيات النهائية على مستوى المحافظة وخضعت لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتى استمرت فى الفترة من الأحد وحتى الأربعاء، وبغلق باب التقدم للمشروعات تكون قد انتهت أول مراحل المبادرة بنجاح لتبدأ المرحلة الحالية وهى مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعى بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة منوهًا إلى إنه تم عقد العديد من اللقاءات والندوات للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها وحث المواطنين بمختلف الفئات للمشاركة فى فعاليات المبادرة والتقدم بالمشروعات.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتى سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكى يتم تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها لافتًا إلى أن المبادرة أسفرت عن اختيار 6 مشروعات على مستوى المحافظة تمثلت فى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح" على أن يتم اختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ "cop27" بشرم الشيخ.