محافظ أسيوط يبحث الإجراءات المبكرة لمواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

أسيوط -هيثم البدرى

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات المبكرة لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والحد منها للحفاظ على البيئة من أى انبعاثات ضارة تتسبب فيه الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية، والغازات الضارة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، تماشياً مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.



حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد علاء عبد الجابر سكرتير مساعد المحافظة، والعميد وفيق فوزى مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والمهندس حسام صلاح عبدالعال رئيس جهاز شئون البيئة فرع أسيوط والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة السابق بالمحافظة، والمهندسة هالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة والمهندس رجب علي محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة، ورؤساء المراكز والأحياء ومديري بعض الجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس بعض الجمعيات ومشرفي الأحواض بالقرى والمراكز بمديرية الزراعة.



بدأ المؤتمر بالسلام الوطني ثم كلمة ترحيب المحافظ بجميع الحضور موجهًا الشكر للمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة السابق على مجهوداتها خلال الفترة الماضية متمنياً التوفيق لوكيل الوزارة الجديد الدكتور رضا عليوة.



وقال محافظ أسيوط، خلال كلمته، إن مشكلة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية تهدد صحة المواطنين وسلامتهم وتتسبب في حدوث الحرائق بالمنازل والأراضي وتدمير المحاصيل مطالبًا الجميع بسرعة التحرك بشكل مبكر لمواجهة أزمات حرق المخلفات الزراعية والتي تعتبر عادة سنوية مضرة يقوم بها بعض المزارعين كل عام لذلك يجب التحرك بصورة أقوى في كل مدن وقرى المحافظة ووضع آلية منهجية للقضاء عليها.



كما وجه المحافظ، بتكثيف حملات التوعية من خلال دور العبادة والأوقاف والزراعة والوحدات المحلية والبيئة وتكاتف الجميع وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق للمخلفات على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها للمحافظة بمختلف المراكز، مؤكدًا أنه تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا وتقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحداتا لمحلية للمراكز والقرى.



كما كلف اللواء عصام سعد ، جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الزارعة والبيئة للاستعداد المبكر لمواجهة حرق المخلفات الزراعية وخاصة قش الذرة والحد منها للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين والتحرك العاجل من خلال الإطار القانوني وتحرير محاضر للمخالفين ومن خلال الإطار التوعوي لتعريف المزارعين بمخاطر حرق للمخلفات.



فيما استعرض وكيل وزارة الصحة المخاطر الصحية لظاهرة حرق المخلفات الزراعية والتي تنتشر خلال تلك الشهور من كل عام مع موسم حصاد نبات الذرة وبعض المحاصيل الزراعية كما استعرض المهندس حسام صلاح جهود جهاز شئون البيئة لمواجهة تلك الظاهرة حفاظاً على صحة المواطنين ومنعًا للاضرار بالبيئة وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تجرم حرق المخلفات الزراعية والاضرار بالبيئة لافتاً إلى أن العقوبات والغرامات تتراوح ما بين 50 ألف جنيه حدى أدنى إلى مليون جنيه حد أقصى وتكثيف حملات المرور المستمر بالتنسيق مع إدارة البييئة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الزراعة لضبط أي حالات حرق لمخلفات الزارعية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمسائلة القانونية وفرض غرامات مالية على المخالفين لافتًا إلى تضافر الجهود والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات والمؤسسات والجامعة والمجتمع المدني لتقديم الدعم الممكن للقضاء على تلك الظاهرة.



كما استعرض وكيل وزارة الزراعة جهود وحملات التوعية وندوات الارشاد الزراعي لتوعية المزارعين والفلاجين بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واستغلال الفرامات التي وفرتها المحافظة والمديرية بقرى ومراكز المحافظة لتحويل المخلفات الزراعية إلى أعلاف أو سماد بالإضافة إلى التوعية بخطورة حرق المخلفات وأضراراها على البيئة وعلى صحة المواطنين وخطورة حرق المخلفات والعقوبات والغرامات التي تنتظر المخالفين وتكثيف لجان الرصد والمتابعة للأراضي الزراعية المزروعة ومواجهة المخالفين وتحرير المحاضر لهم للقضاء على تلك الظاهرة.