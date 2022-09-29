محافظ أسوان يكرم 236 خريجا من النقابات المهنية

أسوان - عبد الله صلاح

شهد أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات حفل ختام البرنامج التدريبى "استراتيجيات الأمن القومى" تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطنى مع النقابات المهنية بقاعة مسرح وسينما الصداقة.

حضر خلف الزناتى نقيب معلمى مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر، وأيضاً الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان، وأمين عام حزب حماة وطن، فضلاً عن 7 من المكرمين لأسر الشهداء الأبرار، وخريجى البرنامج التدريبى من مسئولى وأعضاء النقابات المهنية، والعاملين بالمديريات الخدمية والهيئات الحكومية بإجمالى 236 خريجا.

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية شكره لأكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطنى لجهودهم فى تنظيم البرامج التدريبية المتقدمة بالتعاون مع النقابات المهنية، مؤكداً أن ذلك يثبت مصر دائماً بأنها غنية برجالها العظماء، وقياداتها العسكرية والنقابية المحبة لتراب هذا الوطن ليثمر ذلك عن أجواء فرحة الخريجين بجنى ثمار إجتهادهم وتفوقهم وتميزهم ضمن البرنامج التدريبى.

وأوضح أشرف عطية، أن مفهوم التنمية أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأمن القومى والسلم الاجتماعى، ولاسيما أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل جاهدة بمعدلات سريعة فى كافة مسارات ومجالات التنمية من خلال مبادرات رئاسية رائدة لم يشهد المصريون مثيلاً لها في تاريخ مصر الحديثة بإطلاق وتنفيذ مشروعات ضخمة غير مسبوقة تحت مظلة "حياة كريمة"، و"منظومة التأمين الصحى الشامل"، و"تحيا مصر" وغيرها لرفع مستوى وجودة الخدمات والمرافق العامة، ولتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

وقال: نسعى جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة قطاعات العمل العام، على الرغم من التحديات والمشاكل المتراكمة منذ سنوات عديدة، فليس لدينا سوى أن نستمر فى طريقنا برؤية علمية، وإرادة صلبة ، وخطة مستقبلية (لأسوان 2030 ) لاستكمال منجزات الجمهورية الجديدة في عروس المشاتى وزهرة الجنوب، فأسوان التى نحلم بها جميعاً مسئولين ومواطنين ومجتمع مدنى ونقابات ستعود لمكانتها الطبيعية وأكثر بفضل جهود الجميع كفريق عمل واحد، وبما يتناسب مع المزايا النسبية ومقوماتها الإقتصادية والسياحية والثقافية والتراثية والعلمية.

وفى ختام الحفل بعث معلمى أسوان، وأعضاء النقابات المهنية برسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، مع توجيه الشكر له، وللدولة المصرية على بصماتها التى ظهرت جلياً فى إطلاق مسيرة ومشروعات التنمية والعمران والتطوير على أرض المحافظة فى كافة قطاعات العمل العام بقيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .