محافظ أسوان يعتمد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية

أسوان - عبد الله صلاح

اعتمد أشرف عطية محافظ أسوان، لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز أسوان وفقاً للجنة المشكلة، اعتبار أن مركز أسوان هو أول مركز على مستوى الجمهورية ينجح فى إنهاء إجراءات تدقيق وتوقيع بيانات التقسيم الإدارى لكافة القرى والتوابع له.

وفى بيان صحفى، أكد محافظ أسوان، أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن متابعة معدلات الإنجاز للمشروع القومى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوذة العمرانية للقرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وكلف المحافظ ، إدارة التخطيط العمرانى بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعمل بها ، مع مراعاة ضم الكتل السكنية الملاصقة للقرى للحيز العمرانى ، ووفقاً لبيانات التقسيم الإدارى الذى تم إعتماده منذ أكثر من عام بقرار المحافظ رقم 222 لسنة 2021، ونشرها بالوقائع المصرية لتصبح محافظة أسوان المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى تدقيق بيانات التقسيم الإدارى بكافة مستوياته ( مدينة - قرية – توابع ) وتعميم هذه البيانات على كافة الجهات المعنية.

ووجه "عطية"، الشكر لجميع أعضاء اللجنة لما بذلوه من جهود متواصلة أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت سرعة إنهاء باقى مراكز المحافظة فى أقرب وقت ممكن .

يشار إلى أن اللجنة المشكلة، تأتى برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان ، وعضوية المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بجانب كافة المعنيين بالوحدة المحلية ، بالإضافة إلى الجهات المعنية من مديرية الزراعة وحماية الأراضى.

