محافظ أسوان يشدد على جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد

عقد أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً اليوم الخميس، مع القيادات التعليمية برئاسة عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم ، وبحضور مديرى العموم والإدارات التعليمية، فى ضوء الإستعدادات الجارية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023 وتوفير منظومة تعليمية متكاملة ومتميزة.

وتناول الاجتماع إستعراض اللمسات النهائية داخل 1460مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بإجمالى 10 ألف و 332 فصل دراسى حيث تم المرور الميدانى على 831 مدرسة و 214 مدرسة للتعليم المجتمعى للتأكيد على إنتهاء أعمال الصيانة البسيطة والنظافة العامة ، مع مراجعة المقاعد المدرسية بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

وعقب إستماعه لتقارير مديرى الإدارات عن ما تم إنجازه ، وأبرز التحديات شدد أشرف عطية على أهمية التواصل الجيد مع أولياء الأمور والمجتمع المحلى من خلال مجالس المعلمين والأمناء لإيجاد حلول خارج الصندوق لمواجهة المعوقات أمام إنتظام العملية التعليمية ، وخاصة مشكلة قلة عمال الخدمات المعاونة ، بجانب ضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات للإحتفال بإنتصارات أكتوبر والمولد النبوى الشريف من أجل رفع وعى الطلاب والطالبات ، ويعزز قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن ، وأيضاً ترسيخ القيم الوطنية والروحية ، مع البعد عن التخلف والجهل والتطرف والتعصب.

ووجه إلى الإعلان عن مجموعات التقوية بأسعار رمزية داخل المدارس لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية فى السناتر الخارجية من خلال إتاحة الحرية الكاملة للطلاب لإختيار المعلمين ، مع منح مزايا وحوافز مالية مجزية ، وهو الذى يتوازى مع الإهتمام بتوفير دواعى إنقاذ الحياة ، والإجراءات الإحترازية والوقائية والتعاون مع مديرية الصحة لتحقيق الإشتراطات الصحية ، والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وحذر محافظ أسوان بأنه سيستمر فى زيارته المفاجئة للمدارس والتى كشفت عن العديد من أوجه القصور حيث سيتم إستبعاد مديرى المدارس المتقاعسين ، والذين سيوجد لديهم سلبيات ، وعدم الإستعداد الكافى للعام الدراسى الجديد ، مؤكداً على إستلام الكتب المدرسية ، وتطبيق منظومة تقسيط المصروفات الدراسية على 3 أقساط تخفيفاً عن كاهل أولياء الأمور ، تكاملاً مع إعفاء أبناء الشهداء والأيتام ، وكذا إعفاء المعلمين من نسبة 50% من مصروفات أبنائهم الدراسية وتقسيط النسبة المتبقية على 3 أقساط ، وهو الذى يتواكب مع أهمية تغطية عجز المعلمين فى بعض التخصصات للمواد والأنشطة وإستعداداتهم لتطبيق اليوم الرياضى بالمدارس ، علاوة على عقد لقاءات دورية بين مديرى الإدارات والمدارس مع أولياء الأمور ليتم من خلالها الإستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم لتطوير المنظومة التعليمية.