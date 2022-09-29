اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:05 م
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محافظ أسوان يتابع ختام أعمال تقييم لجنة تنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:42 م
محافظ أسوان يتابع ختام أعمال تقييم لجنة تنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء محافظ أسوان يتابع ختام أعمال تقييم لجنة تنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام أعمال التقييم والمقابلات التى تقوم بها اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، فى الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجارى، وذلك استمراراً للجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وتضم اللجنة الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، وأيضاً الدكتور محمد عبد الفتاح ممثل وزارة التخطيط، بجانب ناهد فؤاد ممثل ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الجهات المختصة.
 
وقامت اللجنة بتقييم المشروعات التى تم تصعيدها للمرحلة الثانية بإجمالى 50 مشروع، ليتم اختيار 6 مشروعات فى الفئات التى تشملها المبادرة الوطنية حيث سيتم الإعلان عن هذه المشروعات فى المؤتمر الإقليمى بالأقصر الشهر القادم ، ليعقب ذلك تصعيدها للمرحلة الثالثة للجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
 
ويختتم بعرض الـ18 مشروع الفائز على مستوى الجمهورية خلال مؤتمر المناخ ( كوب 27 ) الذى ستستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل.
 
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم 6 فئات وهى المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة ، خاصة المرتبطة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

اسوان

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