اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بمشاركة 100 شاب وفتاة..

محافظة الغربية تنفذ أكبر حملة تنظيف لفرع النيل بكفر الزيات

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:27 م
محافظة الغربية تنفذ أكبر حملة تنظيف لفرع النيل بكفر الزيات محافظة الغربية تنفذ أكبر حملة تنظيف فرع النيل بكفر الزيات
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات أكبر حملة لتنظيف فرع النيل بكفر الزيات، في إطار فعاليات اليوم العالمي للنظافة، تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري، وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ في دورته ( COP 27) في شهر نوفمبر القادم والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ. 

 
وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لمشاركة الشباب في حملة التنظيف وتحملهم المسئولية تجاه البيئة من حولهم، مؤكدا أن الوعي بقضايا البيئة وآثارها المستقبلية من أهم العوامل المساهمة في التصدي للأزمات البيئة والتعامل معها لتحقيق الاستدامة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة من الموارد المتاحة.
 
يذكر أن حملة التنظيف شارك فيها أكثر من 100 شاب وفتاة من مؤسسة شباب بتحب مصر إلى جانب جمعية الهلال الأحمر، وذلك لتطهير المجرى المائي لنهر النيل بكفر الزيات بمساعدة معدات الوحدات المحلية ومديرية الري بحضور و نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، و عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وقسم شرطة البيئة والمسطحات بكفر الزيات.
 
 
 

محافظ الغربية

كفر الزيات

تطهير نهر النيل

مؤتمر تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

دمياط تستقبل حملات تنظيف نهر النيل ومشاركة واسعة من الشباب.. صور

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:31 م

محافظ الأقصر يشارك فى مبادرة حملة تنظيف نهر النيل قبل مؤتمر المناخ.. فيديو

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:27 م

النيل شريان الحياة.. إطلاق أطول حملة لنظافة نهر النيل من القاهرة لأسوان ضمن الاستعدادات لقمة المناخ بشرم الشيخ.. 600 متطوع و1000 شاب بالقاهرة والجيزة.. والسفير البريطانى: رسالة جذب للعالم للتعاون لإنقاذ الكوكب

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:12 م

نائب محافظ بنى سويف يشهد تدشين حملة لتنظيف مجرى نهر النيل.. صور

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة