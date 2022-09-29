محافظة الغربية تنفذ أكبر حملة تنظيف لفرع النيل بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات أكبر حملة لتنظيف فرع النيل بكفر الزيات، في إطار فعاليات اليوم العالمي للنظافة، تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري، وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ في دورته ( COP 27) في شهر نوفمبر القادم والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لمشاركة الشباب في حملة التنظيف وتحملهم المسئولية تجاه البيئة من حولهم، مؤكدا أن الوعي بقضايا البيئة وآثارها المستقبلية من أهم العوامل المساهمة في التصدي للأزمات البيئة والتعامل معها لتحقيق الاستدامة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة من الموارد المتاحة.

يذكر أن حملة التنظيف شارك فيها أكثر من 100 شاب وفتاة من مؤسسة شباب بتحب مصر إلى جانب جمعية الهلال الأحمر، وذلك لتطهير المجرى المائي لنهر النيل بكفر الزيات بمساعدة معدات الوحدات المحلية ومديرية الري بحضور و نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، و عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وقسم شرطة البيئة والمسطحات بكفر الزيات.