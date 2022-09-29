محافظة الشرقية: إنهاء أعمال الإطفاء والتبريد الكلى لحريق مصنع العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع للمراتب بالمنطقة B4 الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد الدفع بسيارات الإطفاء وخزانات المياه، فضلا عن سيارات الإسعاف، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد الكلي لمكان نشوب الحريق .

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، في بيان لها، أن محافظ الشرقية كان يتابع منذ اللحظة الأولى مع جهاز مدينة العاشر من رمضان ورجال الحماية المدنية تطورات الموقف أولا بأول حتى إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية أو حالات وفاة، لافتة إلي أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع للمراتب والتي ارتفعت إلى 15 حالة اختناق تم إسعاف 8 حالات منهم بموقع حادث الحريق ونقل 7 حالات أخرى لمستشفتي جامعة العاشر والغندور بمدينة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحاله الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعايه الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعيةB4 بمدينة العاشر من رمضان، وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع وفيات.



اطفاء الحريق



حريق مصنع العاشر