مجسمات لحصان جامح.. تعرف على جوائز الفائزين بمسابقة جمال الخيول بمهرجان الشرقية

وكان محافظ الشرقية قد أناب الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام لتسليم الجوائز "مجسم لحصان جامح" للفائزين في مسابقة جمال الخيول والتي بدأت اليوم بمشاركة 96 حصان عربي من مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال إناث الخيول العربية علي النحو التالي :

المجموعة الأولى (أ) مهرات عمر سنة و 3 شهور فازت المهرة مي الإستبرق بالمركز الأول ، وجاءت المهرة روان النيل بالمركز الثاني ، وفازت المهرة حور الأبطال بالمركز الثالث ، وفازت المهرة فيروز الأبطال بالمركز الرابع ، وجاءت المهرة جميلة الإستبرق بالمركز الخامس.

والمجموعة الأولى (ب) جاءت المهرة نوادر رباب في المركز الأول وجاءت المهرة يمامة رباب في المركز الثاني ، وفازت المهرة ميار الهواجر بالمركز الثالث ، وفازت المهرة قمر ابو عليوة بالمركز الرابع وفازت شغلاهم البدير بالمركز الخامس.

والمجموعه الأولى (ج) مهرات عمر سنة فازت المهرة غزال تميم بالمركز الأول والمهرة قمر العمودية بالمركز الثاني والمهرة أمورة النيل بالمركز الثالث والمهرة رحيمة دوره بالمركز الرابع وجاءت المهرة ورده الهاشمية في المركز الخامس.

المجموعة الثانية (أ) مهرات عمر سنه فازت المهرة رايان السيد بالمركز الأول والمهرة سلمى خيرت بالمركز الثاني والمهرة فرح الأصيل بالمركز الثالث والمهرة مرجانه الطحاوي بالمركز الرابع وجاءت المهرة إيلينا عادل في المركز الخامس..

المجموعة الثانية (ب) فازت المهره عطر رباب بالمركز الأول والمهرة حلا ابو يوسف بالمركز الثاني والمهره هدير رباب بالمركز الثالث والمهرة منيرة لارا بالمركز الرابع وجاءت المهرة مزيانة الحرميل بالمركز الخامس.