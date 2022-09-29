لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات تبحث دعم التكامل الصناعى والاستثمارات المشتركة

كتب إسلام سعيد

تعقد لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية اولي اجتماعاتها بالقاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بهدف ربط جسور التواصل والتأكيد على قيم التعاون والتكامل بين الدول العربية وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من رؤساء مجالس الأعمال المشتركة وممثلى السفارات العربية ورموز المجتمع والخبراء والمختصين والمهتمين بشأن التكامل العربى.

ومن جانبه أكد محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية اليوم ان هذا الاجتماع سيناقش ضرورة العمل علي إقامة مشروعات صناعية عربية مشتركة لمجابهة التكتلات العالمية والإقليمية.

وأشار البهي إلي أن الأحداث والتحديات العالمية والتي تفرض واقعا جديدا علي الساحة الدولية، يؤكد بلاشك ضرورة التعاون والتكامل العربي، ويعزز من ضرورة رسم خارطة جديدة للتعاون بين الدول العربية فيما بينها.

وذكر أن الرؤية التي تتبناها اللجنة هي تفعيل التعاون والتكامل العربى والعمل على زيادة التبادل التجارى للانتاج الصناعى بين الدول العربية، والترويج للقطاعات الصناعية العربية.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد شهد حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية ارتفاعا فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 إلى نحو 15.474 مليار دولار مقابل 12.449 مليار فى الفترة المقابلة من العام 2020.

وشدد البهي علي أن تحقيق النمو والاستمرار الاقتصادي لن يتحقق الا بوجود تجارب التعاون الإقليمية و من خلال مشاريع وأنشطة من شأنها تعزيز روابط التعاون والتكامل بين مختلف المنظمات العربية المختصة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية.

وعن مهام واختصاصات لجنة التعاون العربى، أكد البهي انها تشمل الاتي:

• تختص اللجنة بالتنسيق بين الاتحاد والاتحادات العربية والتواصل مع مكاتب التمثيل التجارى المصرية والعربية بالخارج وكذا مع السفارات العربية لدى جمهورية مصر العربية ومجالس الاعمال العربية بهدف التكامل العربى فى المجال الصناعي وتبادل الخبرات وإتاحة الفرص الاستثمارية للصناعة فيما بين بلدان الوطن العربي.

• تنظيم بعثات طرق الأبواب العربية لزيادة التعاون والإستثمار البيني مع الاتحادات العربية .

• الدعوة لإقامة مشروعات مشتركة وتسكينها حيث توجد القيمة المضافة للصناعة.

• التواصل مع الكيانات العربية الموازية وإمدادها بالتشريعات والقوانين المختصة للاستثمار في المجال الصناعي بين الدول العربية.

• متابعة التطورات والمستجدات الدولية والتي من شأنها التأثير على الدول العربية للاستفادة منها.

• متابعة المفاوضات الجارية بين الدول العربية و التكتلات الاقتصادية.

• متابعة اعمال وأنشطة التجمعات العربية ومناقشة القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

• العمل على إقامة مراكز لوجستية بالدول العربية للحرف والصناعات اليدوية لتنمية هذا القطاع.

• تسهيل انتقال روؤس الأموال والعمالة.

• الدعوة لإنشاء صندوق عربي لإقامة مشروعات مشتركة وتشجيع البحث العلمي في المجال الصناعي وإقامة المشروعات المتحدة.

• تنمية الصناعة العربية بشكل عام، والنهوض بالصناعات التقليدية الأقل تطوراً ذات المساهمة المنخفضة فى القيمة المضافة فى العالم العربى.

• دعم الابتكار فى المجال الصناعى والنهوض بالقاعدة المعرفية العلمية والتكنولوجية للصناعات العربية المختلة والمشاركة فى إقامة مراكز البحث العلمى والتكنولوجى والمعامل الصناعية المتطورة.

• إنشاء وحدات للتدريب بمستوى عالى الجودة فى جميع القطاعات الصناعية.

• إنشاء وحدة للترويج والتسويق للاسواق الواعدة مبنية على تبنى الافكار الابداعية فى المجال الصناعى.

• المساهمة فى خلق حالة من السلام والإستقرار فى العلاقات من خلال تنويع العلاقات الصناعية وتكريس مبادئ ومعايير المنافسة وليس الحماية وتعظيم المنافع المشتركة والتكافوء بديلا عن الصراعات والنزاعات و مجابهة التكتلات العالمية بمنتج عربي.