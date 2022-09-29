كلية التربية الرياضية بنات المعسكر الصيفى الدولى بمشاركة طلاب ألمانيا

نظمت كلية التربية الرياضية بنات بالتعاون مع الجامعة الألمانية KIT، المعسكر الصيفى الدولى الثانى، تحت رعاية الدكتور رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتورة أمل عبدالله عميد كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة.

وذلك فى إطار الدعم الموجه من هيئة التبادل العلمى الألمانية DAAD لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين مصر وألمانيا، ووزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، وتماشيًا مع خطة الدولة مصر2030، والخطة الإستراتيجية بجامعة حلوان، حيث استقبلت جامعة حلوان (بالتنسيق بين كلية التربية الرياضية بنات وجامعة كارثلوها الألمانية (KIT) Karlshe Institute fur Technology، وفد من الطلاب الألمان بالمعسكر الصيفى الدولى الثانى، والذى تنظمه كلية التربية الرياضية بنات للسنة الثانية على التوالى فى الفترة من 19 سبتمبر 2022، ويستمر المعسكر حتى 7 أكتوبر 2022،.

كما يتم تقديم تدريب متعدد الثقافات خلال المعسكر الصيفى الدولى بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، حيث يركز التدريب على الثقافة المصرية وسماتها المميزة بما تتضمنه كليات جامعة حلوان المتميزة والتى تمثلت فى كلية التربية الرياضية- بنات، كلية الفنون التطبيقية، كلية الفنون الجميلة، كلية التربية الموسيقية، ومركز الطب الرياضى، وذلك من خلال مزيج متنوع وفريد من الأنشطة التى تُبرز الثقافة المصرية بملامحها المميزة.

ويشارك فى التدريب العديد من الأساتذة المتميزين من كليات جامعة حلوان المذكورة سابقًا، ومن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان.