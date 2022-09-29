وقال تشومانجارين -على هامش اجتماع مجلس الشيوخ، بحسب وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية- إن "الجانب الروسى أصدر بالفعل القرار المناسب وسيتم مناقشة الوضع الحدودى بين البلدين".

وأضاف الوزير الكازاخى "سنفتح ممرات خضراء لمواطنينا وشاحنات محملة بالطعام"، مضيفا أنه سيتم تنظيم الممرات الخضراء عند نقاط التفتيش الحدودية من اليوم حتى غد الجمعة.

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، قد قال إن السلطات الروسية لن تتخذ أي قرارات بشأن إغلاق الحدود الروسية وسط النزوح الجماعي للرجال في سن التجنيد.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 سبتمبر الجاري، قرارا بشأن التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسي لمواجهة التحديات الحالية ولحماية أرض وسيادة روسيا الكاملة.