قنصلية مصر بهيوستن بأمريكا تنجح فى استرداد غطاء تابوت فرعونى.. صور

كتب: أحمد جمعة ومحمد أسعد

قام السفير حسام القاويش، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتوقيع مع رئيس وحدة مكافحة تهريب الآثار بمكتب المدعي العام بنيويورك على البروتوكول الخاص بإعادة تابوت فرعوني من العصور الفرعونية القديمة، ويأتى ذلك فى إطار الأولوية المتقدمة التى يشغلها ملف استرداد الآثار المصرية المهربة فى السياسة الخارجية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضارى، والجهود التى تبذلها وزارة الخارجية المصرية من خلال سفاراتها بالخارج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام في مجال استعادة الآثار المهربة.

وبهذه المناسبة، أعرب القاويش عن الشكر والتقدير للتعاون المثمر للسلطات الأمريكية في استعادة التابوت الأثري، مؤكداً على أن مصر لا تدخر جهدًا في الحفاظ على آثارها بوصفها تراثاً للإنسانية جمعاء، وتتعاون مع كافة دول العالم لمكافحة ظاهرة تهريب الآثار واسترداد آثارها المهربة بالخارج.