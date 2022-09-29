قصة جريمة: "الدم بقا ميه".. قتل شقيقه الأصغر وأبلغ الشرطة لإبعاد الشبهة

كتب سليم على

شهدت قرية النخاس فى مركز الزقازيق، جريمة قتل بشعة حيث أقدم شاب على قتل شقيقه الأصغر ذبحًا داخل مسكن الأسرة بسبب خلافات بينهما.

تفاصيل الواقعة بدأت بتحرير المتهم بلاغا بمديرية أمن الشرقية ، يفيد العثور على شقيقه مقتولا وبه جرح قطعى فى منطقة الرقبة داخل غرفته فى منزل الأسرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ وتبين العثور على" ك. أ" 20 عاما داخل مسكنه جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالراقبة، وتم التحفظ على الجثمان، لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة.

فيما يجرى ضباط البحث الجنائي التحريات الأولية، وجارى سماع أقوال أسرة المجنى عليه، وتبين من أقوال شقيقه أنه دخل عليه الغرفة وجده مذبوحا، فيما جارى انتداب خبراء الأدلة الجنائية لموقع البلاغ.

وبالضغط على شقيق المجنى عليه المتهم وتضيق الخناق هابه، اعترف بقتل شقيقه، وأنه أنهى حياته إثر خلافات بينهما وأبلغ الشرطة محاولًا إبعاد الشبهة عنه، قبل ضبطه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات.