قافلة بيطرية شاملة لتنشيط التلقيح الاصطناعى فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان قافلة بيطرية شاملة بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك استمرارا لبرنامج التنشيط لقسم التلقيح الاصطناعى بمديرية الطب البيطرى بأسوان وتوجيهات الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان لتنشيط التلقيح الاصطناعى بأسوان ولتحقيق التحسين الوراثى فى محافظة أسوان.

وتم تكثيف مجهود أطباء الوحدات البيطرية بمحافظة أسوان، وبالأخص بمركز كوم امبو وقامت مديرية الطب البيطري بأسوان بالاشتراك مع أطباء كوم امبو بعمل قافلة شاملة ويوم حافل فى إدارة كوم امبو البيطرية بالاستعانة بخبرات الأطباء البيطريين الأكفاء والقافلة تشمل رعاية تناسلية وعلاج وإرشاد وسونار ورش و جريع وعينات.

من ناحية أخرى واستكمالاً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة بشأن مواصلة مسئولى الطب البيطرى لتنظيم حملاتهم التفتيشية المفاجئة على مختلف أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كان قد أشار الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان إلى أنه وفقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قام أطباء المجازر بالمديرية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، ومختلف الجهات المعنية، بتنفيذ حملات تفتيش مكبرة على الأنشطة المختلفة داخل نطاق مدينة أسوان.