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فوز كورال جامعة طنطا بالمركز الأول بالمهرجان الغنائى الثانى لطلاب الجامعات

الخميس، 29 سبتمبر 2022 03:32 م
فوز كورال جامعة طنطا بالمركز الأول بالمهرجان الغنائى الثانى لطلاب الجامعات جانب من المهرجان
الغربية - محمد طارق

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فاز فريق كورال جامعة طنطا بالمركز الأول فى المهرجان الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان، كما تم اختيار المايسترو محمود صفوت كأفضل قائد لقيادة الأوركسترا المجمع للموسيقي بالحفل الختامي، وفاز الطالب أحمد صلاح بجائزة أفضل "صولو غناء"، والطالب أحمد نفادة - عازف قانون - بجائزة افضل "صولو عزف". 
 
هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أعضاء فريق كورال الجامعة الفائز، مشيداً بأدائهم أثناء تقديم الفقرات الفنية المميزة خلال المسابقة، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الطلابية لدروها فى بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الفنية والإبداعية، ودعم الروح التنافسية بين الطلاب. 
 
أشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، إلى فخره بفريق كورال جامعة طنطا الذى حصد العديد من الجوائز الهامة بالمسابقة، موجهاً جميع الطلاب أعضاء الفريق بضرورة مواصلة التدريبات لصقل مهاراتهم وتحقيق مزيد من البطولات للجامعة.
 
 


 

 


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