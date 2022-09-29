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طلاب "هندسة طنطا" يحصدون المركز السادس فى التدريب الصيفى لوكالة الفضاء المصرية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:38 م
طلاب "هندسة طنطا" يحصدون المركز السادس فى التدريب الصيفى لوكالة الفضاء المصرية طلاب "هندسة طنطا"
الغربية مصطفى عادل

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حصد فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، المركز السادس في التدريب الصيفي 2022 لوكالة الفضاء المصرية، وذلك فى ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية الذى عقد اليوم بجامعة الأزهر.

وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بالفريق الطلابي الفائز بعد نجاحهم فى ابتكار نظام تحكم في متجول (Rove) عن طريق قمر صناعي مخصص لها في الأماكن خارج نطاق الاتصالات أو مكان لا يستطيع الإنسان الوصول إليه لعمل مهام معينة، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على تفعيل الشركات مع مؤسسات وهيئات المجتمع لتوفير برامج تدريبية لطلاب الجامعة لتنمية مهاراتهم وتأهليهم لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا إلى أن عدد الطلاب المشاركين في التدريب 335 متدربا من طلاب مختلف الجامعات المصرية، مقسمين إلى 54 مجموعة من 34 جامعة مصرية، موضحاً أنه تم إنجاز العديد من المخرجات خلال الفترة التدريب الصيفي، نجح من خلالها الطلاب تعلم العديد من مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ومحطات التشغيل والبرمجيات والدراسات الخاصة بمجال الفضاء، معبراً عن مدى فخره بطلاب الكلية لتحقيقهم هذا الإنجاز.

وأوضحت الدكتورة أميرة عاشور رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة جامعة طنطا أن الفريق الطلابي الفائز ضم الطالب مصطفي محمد شريف وأحمد محمد سرحان وأحمد زكريا حسين وإبراهيم يسري زكريا ومحمود أحمد عزب ورنا أشرف عبده وسارة خالد إبراهيم.

 

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

وكالة الفضاء المصرية

هندسة طنطا



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