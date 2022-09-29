ضمن 16 محافظة.. قنا تشارك فى أكبر حملة لتنظيف نهر النيل.. صور

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حملة تنظيف النيل والتي تنفذها مؤسسة شباب بتحب مصر تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية و الموارد المائية والري وذلك في إطار الاستعدادات لإستضافة مصـر مـؤتمر تغيير المناخ في دورته ال 27 (COP27) خلال شهر نوفمبر القادم والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والنائبة نجلاء باخوم عضو، مجلس النواب و ياسر سيف النصر، مدير حماية النيل وعدد من أعضاء مؤسسة شباب بتحب مصر.

وقال محافظ قنا، إن الحملة تهدف إلى حماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، والحفاظ على التنوع البيولوجى المائى، ورفع الوعى البيئي بمخاطر تلوث المياه، مؤكدا علي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى في هذه الفعالية الهامة التي تهدف الي رفع الوعى البيئي بمخاطر تلوث المياه وذلك بالتزامن مع الإحتفال بـ "اليوم العالمى للنظافة" والذى يُعد أكبر نشاط مدنى لإزالة المخالفات في العالم ليوم واحد يشارك فيه أكثر من 191 دولة حول العالم.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة يتم تنفيذها تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية و الموارد المائية والرى ومؤسسة شباب بتحب مصر وأحد الشركات الخاصة وعدد من المنظمات الدولية المعنية، وبمشاركة عدد (16) محافظة ذات واجهة نيلية في فعالياتها من خلال قيام الأجهزة المحلية بهذه المحافظات بنقل المخلفات التي سيتم تجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة ، ومن المنتظر تسجيل هذه الحملة الكبرى لنظافة مجرى نهر النيل في "موسوعة جينيس" بإعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم.