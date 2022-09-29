ضبط 8 معديات نقل ركاب مخالفة لاشتراطات التحميل والإنقاذ فى البحيرة

وأسفر المرور على 15 معدية نقل ركاب بنطاق قرى "البريجات - كوم شريك - واقد - النيلة - شابور" عن رصد مخالفات لـ8 معديات ومنها حمولة زائدة - نقص في أدوات السلامة والانقاذ - عدم وجود رخصة ريس بحرى - طفايات الحريق غير صالحة - ماتور شفط المياه لا يعمل - عدم وجود مشرف المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية للمتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها.

كما تأتى هذه الحملات الرقابية للوقوف على توافر الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.



