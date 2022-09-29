اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:21 م
أكرم القصاص
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ضبط 8 معديات نقل ركاب مخالفة لاشتراطات التحميل والإنقاذ فى البحيرة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:58 ص
ضبط 8 معديات نقل ركاب مخالفة لاشتراطات التحميل والإنقاذ فى البحيرة معديات - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة البحيرة حملات مكثفة على المعديات النهرية للوقوف على مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة.

وأسفر المرور على 15 معدية نقل ركاب بنطاق قرى "البريجات - كوم شريك - واقد - النيلة - شابور" عن رصد مخالفات لـ8 معديات ومنها حمولة زائدة - نقص في أدوات السلامة والانقاذ - عدم وجود رخصة ريس بحرى - طفايات الحريق غير صالحة - ماتور شفط المياه لا يعمل - عدم وجود مشرف المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية للمتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها.
 
كما تأتى هذه الحملات الرقابية للوقوف على توافر الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

 

 


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