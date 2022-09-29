ضبط 39 طن أرز شعير بكفر الشيخ قبل بيعها فى السوق السوداء

كفر الشيخ محمد سليمان

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، المتحدث الرسمي للمديرية، أنه بناء على تعليمات المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تمكنت الحملات من ضبط 5 أطنان أرز شعير بناحية القليني، وطنين أرز شعير بناحية محطة 5، وضبط 4 أطنان أرز، وضبط 15 طن أرز شعير، بناحية زيدان، وذلك جميعهم بدون موافقة على التخزين بغرض إعادة البيع فى السوق السوداء، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة من الأرز الشعير، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الأرز الشعير وقدرها 10 أطنان و45 كجم قبل تهريبها خارج المحافظة بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر رقم 7931 جنح مركز بيلا وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.