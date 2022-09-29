ضبط 3.5 طن أسماك مجمدة وملح طعام مجهولى المصدر بحملة تموينية فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة للأسماك المجمدة، بدائرة قسم شرطة أول العبور، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المجمدة من مرتجعات الأسواق الغير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر وبدون بيانات.

كما تم ضبط طن ملح طعام خشن مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المسئول عن مصنع أعلاف، بدون ترخيص أو سجل صناعى، دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتخزينه كميات من ملح الطعام مجهول المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها، ما يعد غشا وتدليسا على المواطنين بهدف تحقيق أرباح طائلة.