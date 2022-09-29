ضبط لحوم غير صالحة وتحصين 36 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط لحوم ذبيحة بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن 189 كجم بإحدى قرى مركز مطوبس، كما تمكنت الحملات من تحصين 36 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

كما تم تحصين 4500 طائر بلقاح أنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 6 أسواق، و2 رياشة، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 80 عينة ما قبل البيع من 6 مزارع بإجمالي عدد 36 ألف طائر، كما تم منح 34 تصريح نقل طيور حية حفاظا على الثروة الداجنة.