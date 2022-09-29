ضبط عاطل وربة منزل قبل ترويجهما 500 جرام من مخدر الآيس بالشرقية

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، عن قيام" عبد الفتاح م ع " 43 عاما مقيم دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وسبق اتهامه في القضية رقم 1313 تبديد، و" سمية م أ " 29 عاما ربة منزل مقيمة منيا القمح، بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع وترويجه على عملائه بمدينة العاشر من رمضان ، وخاصة مخدر الأيس ،تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطه في كمين محكم أعد له بالقرب من مدخل كمبوند دار مصر،دائة قسم ثالث العاشر أثناء قيادة الأول السيارة رقم ر ر أ 2391 ملاكى ماركة ميتسوبيشي لانسر سوداء اللوان،، وبتفتشيهما عثر بحوزتهما كمية من مخدر الأيس تزن 500 جرام تقريبا كيلو جرام ومبلغ مالى، وميزان حساس تم التحفظ علي المتهمان والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.