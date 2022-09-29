ضبط سلع غذائية و2750 طن دواجن غير صالحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين برئاسة العقيد أحمد بسيوني، بمديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ من ضبط 27٫050 طن "فول، وعين جمل، ومنتجات ألبان، ومسلى" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وضبط 5000 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع" بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر.

كما تمكنت الحملة من ضبط 205 قضايا بإجمالي مضبوطات بلغت 206٫944 طن، و24950 عبوة، و97715 قطعة، و114454 لتر، أبرزها ضبط 2,750 طن "دواجن ومقطعات دواجن، مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون إشراف طبى بيطري وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص.