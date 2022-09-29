ضبط سكر تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف حمد عبد الرحيم رئيس الرقابة وأحمد هيبة مفتش تموين بالإدارة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط 195 كجم سكر تموينى مدعم محظور تداولها خارج المنظومة التموينية بغرض بيعه فى السوق السوداء بأحد الفروش بنطاق إدارة تموين وسط.

وتم تحريز الكمية المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.