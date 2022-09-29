ضبط تاجر خردة بحوزته 5 أطنان من قضبان السكة الحديد بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، من القبض على تاجر خردة بحوزته 5 أطنان من قضبان السكة الحديد، قبل بيعها، بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.



كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا يفيد بضبط اسماعيل . ج . ع 49 عاما، تاجر خردة مقيم بمركز ابوتشت، وذلك لاتجاره في المهمات المصلحية الخاصة بسكك حديد مصر.



تم ضبط المتهم، الذي عثر بحوزته على كمية من مهمات وقضبان السكة الحديد وصلت لـ5 أطنان من المهمات، وتحرر المحضر اللازم.









