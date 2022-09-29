صورة اليوم.. فوج سياحى يلتقط سيلفى فى معبد خنوم بإسنا جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تزامناً مع الاحتفالات المنتشرة فى المقاصد السياحية والأثرية فى مصر احتفالاً بفعاليات يوم السياحة العالمى، شارك فوج سياحى أسترالى الجنسية فى ذلك الحدث بزيارة مختلفة من نوعها لمعبد خنوم فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والتقطوا الصور التذكارية والسيلفى فى المعبد الأهم بالجنوب.

وفى هذا الصدد يقول محمد نصر ابن المنطقة المحيطة بمعبد إسنا إنه تشهد مدينة إسنا ومنطقة محيط المعبد حالة من التطوير الكبيرة لتحويل المنطقة لمتحف مفتوح ومزار سياحى ضخم يجذب الأفواج السياحية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن أبناء المنطقة يقدمون الدعم اللازم لكل فوج سياحى أجنبي يزور معبد إسنا الذي كان يعاني من قلة الزوار خلال السنوات الماضية، ولكن المشروع القومى الجديد يعيد المعبد على خريطة السياحة بكل قوة.

ويضيف الشاب الإسناوى محمد نصر، لـ"اليوم السابع"، أن العديد من أبناء مدينة إسنا قرروا زيارة المعبد ومنطقة السوق السياحة للاستمتاع بقرار وزارة السياحة والآثار تزامناً مع يوم السياحى العالمى، قررت وزارة السياحة والآثار فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية اليوم الثلاثاء، للزيارة أمام الزائرين مجاناً وذلك بجميع محافظات الجمهورية، بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.

ووفقًا لقرار وزارة السياحة والآثار سيتم السماح بدخول الزائرين المصريين والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانا في يوم الـ 27 من سبتمبر القادم بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات، ويستثنى من القرار مقابر توت عنخ امون ونفرتاري وسيتي الأول ورمسيس السادس وأهرامات الجيزة من الداخل، ويفتح المتحف المصرى أبوابه للجمهور مجانًا يوم الثلاثاء المقبل 27 سبتمبر وذلك احتفالاً بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات، وذلك للمصريين والعرب ودول القارة الأفريقية والأجانب المقيمين.



السياح خلال زيارتهم لمعبد إسنا جنوب الأقصر



صورة اليوم.. فوج سياحى يلتقط صورة سيلفي فى معبد خنوم إسنا جنوب الأقصر







