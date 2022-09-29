البحيرة - فريق المحافظات

شهدت فاعليات معرض دمنهور للكتاب فى دورته الخامسة الذى عقد بمكتبة مصر العامة، ندوة طبية للدكتورة نفين الكاتب استشارى التغذية عن مواجهة السمنة والنحافة الشديدة وتأثيرها الضار خاصة على الأطفال.

وأكدت الدكتورة نفين الكاتب، أن انتشار السمنة المفرطة بين الشباب والفتيات ومسائلة أمن قومى لأنه يمثل خطورة شديدة على صحتهم ودورهم فى بناء الدولة المصرية .

وأضافت أن المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يغفل فيها مواجهة السمنة والتقزم لخطورتها الواضحة على صحة الإنسان المصرى.

وأوضحت الكاتب أنه يمكن مواجهة السمنة بطريقه بسيطة ومنها تنظيم الوجبات الغذائية وتعديل السلوكيات الخاطئة فى المعيشة مع الحركة والمواظبة على الرياضة، بحيث تكون المفردات أسلوب حياة، لأن إغفالها يؤدى إلى أمراض خطيرة للغاية.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب إن هناك ما يسمى بتجارة وصناعة الوهم لمواجهة البدانة والسمنة على وسائل الإعلام والسويشال ميديا لأشخاص غير متخصصين وعلاجتهم ليس لها أساس علمى وتؤثر على وظائف الجسم.

وأضافت أن الدولة لم تغفل أيضا مواجهة النحافة الشديدة وتأثيرها الضار على الجسم وحالة التقزم بين الأطفال لتأثيرها الضار على الذاكرة والذكاء وارتفاع حدة الأمراض العضوية مثل القلب.



الندوة



صناعة الوهم لمواجهة السمنة والنحافة.. ندوة بمعرض دمنهور للكتاب