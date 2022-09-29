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صحيفة إسبانية: الرعب يسيطر على أوروبا بعد أوامر داعش لذئابها بقتل المسنات

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:55 ص
صحيفة إسبانية: الرعب يسيطر على أوروبا بعد أوامر داعش لذئابها بقتل المسنات تنظيم داعش
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "لا راثون" الإسبانية إن تنظيم داعش الإرهابى اصدر أوامر لعناصره المنفردة "الذئاب" بقتل النساء المسنات فى أوروبا، مما أدى إلى إثارة حالة من الرعب والهلع لدى الدول الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن داعش يسعى لتحقيق تأثير ترهيب قوى من هجمات الذئاب الإرهابية المنفردة لغرس الشعور بالخوف بين شعوى أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن داعش يرى أن حياة الأوروبيين يجب أن تتحول إلى جحيم منذ أن اصدر خلفيتنا فتوى للانتقام، حيث اصدر لهم أوامر بعدم التردد فى قتل حتى النساء المسنات فى الغرب، لأنه بقتل امرأة عجوز سيزرع الخوف والشك والفوضى فى أوروبا.

وأضافت الصحيفة أنه بسبب هذا البيان الذى القاه أحد المتحدثين لتنظيم داعش فى أوروبا أنه سيكون هناك الملايين يعيشون فى ضغط ورعب وهلع.

وكان داعش الإرهابى دعا مواطنيه فى وقت سابق إلى الثأر لمقتل قادته والاستفادة من الحرب الروسية فى أوكرانيا لشن هجمات فى أوروبا.

وقال المتحدث الجديد للتنظيم، أبو عمر المهاجر، فى رسالة صوتية عبر تطبيق تليجرام "نعلن بعون الله والتوكل عليه بدء معركة مباركة، معركة الانتقام للشيخين أبو إبراهيم الهاشمى القريشى والشيخ المهاجر أبو حمزة القريشي".


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