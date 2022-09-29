صحة بورسعيد: 2500 مواطن تلقوا لقاح كورونا خلال حملة طرق الأبواب فى 3 أيام

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من 2500 مواطن تلقوا لقاح كورونا على مدار 3 أيام من خلال حملة "طرق الأبواب".

وقال أبو هاشم إن المواطنين الذين تلقوا جرعات كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية الرابعة فى إطار الحفاظ على المكتسبات التى تم الوصول إليها فى التعامل مع جائحة كورونا.

وأشار أبو هاشم إلى استمرار فعاليات الحملة من خلال المراكز الثابتة بكل الوحدات والمراكز الطبية والفرق المتنقلة بأماكن التجمعات.