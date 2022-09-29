"صحة الإسكندرية" تنظم تدريبا لرفع الوعى بالإعاقات المختلفة وكيفية اكتشافها

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية، الدورة التدريبية التى تم عقدها بالتنسيق بين إدارة الثقافة الصحية وإدارة دعم ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة مها حسيب، مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، إن الدورة التى عقدت على مدار ستة أيام متفرقة خلال 3 أسابيع، استهدفت تدريب فرق الثقافة الصحية بالمناطق الطبية التابعة للمديرية بغرض رفع الوعى الصحى بشأن الإعاقات المختلفة وكيفية وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر وتجنب عوامل الخطورة.

وأوضحت "حسيب" أن التدريب تم فى ثلاثة أماكن هى مستشفى جمال حمادة المركزى بغيط العنب، ومكتب الثقافة الصحية بالإبراهيمية، ومركز الصحة المهنية بالمنتزه، وبلغ عدد المتدربين 160 عضوا من أعضاء فرق الثقافة الصحية بجميع المناطق الطبية وإدارة برج العرب.

وقام بتنفيذ التدريب أعضاء إدارتى دعم ذوى الهمم والثقافة الصحية بالمديرية: الدكتورة "فاطمة رجب" مدير إدارة دعم ذوى الهمم بالمديرية واستشارى السمع والاتزان والإعاقة السمعية، الدكتورة مها صفاء أخصائى أمراض التخاطب، الدكتورة صفاء سعادة أخصائى التغذية العلاجية لذوى الهمم، الدكتورة شروق عبدالقادر والدكتورة أسماء الغباشى والدكتورة إيمان سليم فريق الطب النفسى وتأهيل أمراض التوحد، الدكتورة منى محروس والدكتورة شروق العجمى مسئولى الثقافة الصحية بمنطقة الجمرك الطبية.