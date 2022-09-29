شاهد عيان يروي تفاصيل انهيار شرفة عقار.. ونجاة السكان بمنطقة فلمنج بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

قال حازم حسن، أحد سكان عقار شارع محمد ابن ناصف، إنه في حدود الساعة العاشرة، انهارت شرفة العقار بشكل مفاجئ، مما أثر صوت الانهيار علي سكان العقار والعقارات المجاورة، ونزول قاطني العقار إلى الشارع خوفا علي أرواحهم .

وأضاف حازم حسن لـ " اليوم السابع" ، أن حالة العقار الإنشايية جيدة، ولم يحدث من قبل أي إنهيار في العقار، وعند حدوث الإنهيار، تم الاتصال بقسم شرطة الرمل أول، الذي حضر إلى مكان العقار في وقت قصير جداً، وكان يرافقهم 5 سيارات إسعاف، وسيارات ومعدات الحماية المدنية، لافتا إلى أنه وقت الانهيار لم يكن احد أسفل العقار.

كانت غرفة العمليات تلقت بلاغا، يفيد بانهيار شرفة عقار بشارع محمد ابن ناصف بناطق الرمل اول ،وعلي الفور توجهت القيادات الامنية والتنفيذية لمكان الحادث والحماية المدنية ،وتم قطع التيار الكهربائي ،والخدمات ووضع كردون حديدى حول العقار لمنع مرور المواطنين اسفل العقار، وإزالة الاجزاء الخطرة من العقار المنهار،وتحرير محضر.



حازم حسن احد شهود العيان



شاهد عيان يشرح تفاصيل الانهيار