سفير اليابان فى القاهرة يتفقد رصيف الرورو بميناء شرق بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير هيروشى أوكا سفير اليابان لدى القاهرة، فى إطار جولته التفقدية لزيارة المشروعات اليابانية المقامة فى مصر، حيث استقبلا اللواء محمد أحمد مساعد نائب رئيس الهيئة لشئون الموانىء والربان على عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد، سفير دولة اليابان، والذى تفقد محطة قناة السويس لتداول السيارات "رصيف الرورو" للتحالف العالمى تويوتا تسوشو اليابانية وبولورية الفرنسية وإن واى كيه NYK بالأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد.

وخلال الزيارة استمع سفير دولة اليابان لعرض تفصيلى من مهندسى المشروع، لمراحل العمل على الرصيف والأعمال التى تم الانتهاء منها والجدول الزمنى لمراحل تنفيذ أعمال تحسين التربة والبنية التحتية للمحطة وكذا تجهيز الساحات.



وعلى هامش الزيارة، قام السفير اليابانى بزيارة محطة بحر البقر لتحلية مياه الشرب بشرق بورسعيد والتى تقوم بتنفيذها إحدى الشركات اليابانية، كما قام بتفقد جهاز الكشف على الحاويات والبضائع X-ray بأنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد، حيث أعرب عن سعادته بزيارة الأنفاق العملاقة التى تعد نقلة نوعية ضمن شبكة الطرق القومية التى نفذتها الدولة المصرية، لتيسير الانتقالات سواء للأفراد أو للبضائع، مشيرًا إلى الإنجازات التى شهدتها مصر مؤخرًا والتى من شأنها تيسير الأعمال وتشجيع مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.



تجدر الإشارة بأن هذه الزيارة هى الأولى للسفير اليابانى الجديد لميناء شرق بورسعيد وتفقده رصيف الرورو.

جولة السفير بميناء شرق



جولة سفير اليابان



سفير اليابان في ميناء الشرق



ميناء شرق ب



