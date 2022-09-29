سرطان الجلد.. ما تحتاج معرفته حول التشخيص والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

تعد فحوصات الشاملة المنتظمة التي يقوم بها طبيب الأمراض الجلدية مفيدة لأنها قد تظهر في المناطق التي يصعب رؤيتها ، ويُعرف الميلانوما باسم الورم الميلانيني الخبيث أو الورم الميلانيني الجلدي ، وهو شكل عدواني من سرطان الجلد ينشأ من الخلايا التي تعطي الجلد لونه، الخلايا المنتجة للصبغة الموجودة في البشرة والتي تسمى الخلايا الصباغية، وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin

ويمكن أن تتطور الأورام الميلانينية في أي مكان من الجسم، نظرًا لأن خلايا الورم الميلانيني تنبع من الخلايا المنتجة للصبغة ، فإن الأورام الميلانينية غالبًا ما تكون بنية أو سوداء اللون. في حالات نادرة ، يتطور الورم الميلانيني من الخلايا المصطبغة غير المرتبطة بالجلد ، مثل العين أو الأعضاء الداخلية الأخرى.

وسرطان الجلد هو أخطر أشكال سرطان الجلد لأنه إذا ترك دون علاج ، يمكن أن ينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم. ومع ذلك ، مثل سرطانات الجلد الأخرى ، عند اكتشافها وعلاجها مبكرًا ، يمكن للمرضى المصابين بالأورام الميلانينية أن يعيشوا حياة صحية طويلة.

ما هي عوامل الخطر لسرطان الجلد؟

تشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد ما يلي:

التعرض للشمس

التعرض طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس و / أو مصابيح التسمير وتاريخ من ظهور تقرحات حروق الشمس في وقت مبكر من الحياة

بشرة فاتحة

الأشخاص ذوو الشعر الفاتح والشعر الأحمر والعيون ذات الألوان الفاتحة

تاريخ من سرطان الجلد

المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالفعل بسرطان الجلد أو سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية أو سرطان الجلد

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد

الأفراد الذين لديهم قريب من الدرجة الأولى أو أحد الوالدين أو الأشقاء أو الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد

ضعف جهاز المناعة

المرضى الذين يعانون من نقص المناعة بسبب العلاج الكيميائي ، أو زرع الأعضاء ، أو العدوى مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، أو بعض أنواع السرطان مثل سرطان الغدد الليمفاوية

ما هو علاج سرطان الجلد الخبيث؟

يعتمد نوع علاج سرطان الجلد على مكان السرطان وحجمه ومرحلة تطوره. كما أنه يعتمد على صحة المريض وعلى التفضيلات الشخصية للمريض.

رقيقة الميلانوما الأولية

الاستئصال الموضعي الجراحي الواسع هو الدعامة الأساسية لعلاج الأورام الميلانينية في مراحله المبكرة. تتم إزالة الورم الميلانيني والأنسجة الكامنة جنبًا إلى جنب مع حواف الجلد السليم بطريقة بيضاوية الشكل باستخدام مشرط. يتم إرسال الأنسجة للتقييم المرضي للتأكد من إزالة السرطان تمامًا. يمكن إزالة غالبية الأورام الميلانينية الرقيقة تحت التخدير الموضعي في عيادة الطبيب أو في عيادة خارجية باستخدام هذه التقنية.

جراحة موس المجهرية (MOHS) . غالبًا ما يتم علاج الأورام الميلانينية في الأماكن الصعبة ، و يتضمن إزالة أنسجة سرطان الجلد ، طبقة تلو الأخرى ، وفحص كل طبقة في وقت الإزالة حتى لا يوجد دليل على وجود ورم.