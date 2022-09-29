وتعليقا على تسرب خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، أمس الأربعاء، أشارت زاخاروفا إلى أن المسئولين في الولايات المتحدة أكدوا منذ فترة خلال العام الجاري أن خط نورد ستريم 2 لن يدخل الخدمة أبدا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأن يصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن ردا على ما إذا كانت واشنطن قد نفذت تهديدها بشأن خطوط الأنابيب فى 25 و 26 سبتمبر.

وأضافت "بالحديث عن مكان الحادث.. كانت هناك مزاعم بأن هذه مياه محايدة وما إلى ذلك، ولكن هذه هي المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد".. مشيرة إلى هذه الدول التابعة لحلف شمال الأطلسي مجهزة بأسلحة أمريكية الصنع، وأوضحت أن هذه المنطقة تسيطر عليها وكالات الاستخبارات الأمريكية.